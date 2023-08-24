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Форвард «Северстали» рассказал, как команда восприняла уход Андрея Разина

Форвард «Северстали» рассказал, как команда восприняла уход Андрея Разина
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Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал об уходе Андрея Разина с поста главного тренера череповецкого клуба.

«Команда нормально восприняла уход Разина. Андрей Владимирович сам сказал, что хочет сделать шаг вперёд. На этом и попрощались. Разин хотел меня видеть в «Северстали» задолго до моего перехода? Если честно, даже не слышал об этом. Звал ли в «Металлург»? Нет, в Магнитогорск он меня не звал», — сказал Пилипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, на посту главного тренера «Северстали» Андрея Разина заменил бывший помощник наставника «Торпедо» Андрей Козырев.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кириллом Пилипенко читайте на «Чемпионате» завтра, 25 августа.

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