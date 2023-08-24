Сушко – о селекции московского «Динамо»: мы не будем бросаться на всё, что блестит

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о работе бело-голубых на трансферном рынке.
«Есть ли деньги под потолком зарплат на усиление команды в ходе сезона? Если на рынке появится какой-нибудь игрок, который заинтересует нас и заинтересует наш тренерский штаб, и если Алексей Николаевич Кудашов решит, что этот игрок может нас усилить, то, конечно, мы попытаемся изыскать возможность его приобретения. Но в первую очередь должна быть заинтересованность в игроке. Мы не будем бросаться на всё, что блестит. Если надо. Будем искать возможность. Если не надо, не будем. На данный момент у нас оптимальное количество игроков, и острой необходимости нет.
У нас шикарный 2005-й год рождения, там очень много ребят. И пару дней назад мы вместе разговаривали и поняли, что их там больше, чем мы можем реально переварить, хотя много ребят реально заслуживает шанса. Динамовская школа всегда славилась своими воспитанниками, и у нас есть, кому давать шанс. Мы попытаемся использовать то, что у нас есть на данный момент», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 августа 2023
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