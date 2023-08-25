Пилипенко: «Северстали» надо взять что-то от «Адмирала»? Они могли бы взять что-то от нас

Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко ответил на вопрос, может ли череповецкий клуб взять что-то от «Адмирала», который в прошлом сезоне дошёл до второго раунда Кубка Гагарина.

«Хочется постоянно прибавлять с точки зрения и личного, и командного результата. У нас новая молодая команда. Хотим не только попасть в плей-офф, но и подольше там поиграть.

Может ли «Северсталь» взять что-то от «Адмирала», чтобы пройти дальше? У нас игра отличается. «Адмирал» играет в оборонительный хоккей, мы в атакующий. Думаю, это они могли бы от нас что-то взять (смеётся)», — сказал Пилипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кириллом Пилипенко читайте на «Чемпионате» сегодня, 25 августа.