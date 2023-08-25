«Помогает нам стать лучше». Форвард «Северстали» рассказал о работе с Козыревым
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Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал о работе с новым главным тренером череповецкого клуба Андреем Козыревым.
«Андрей Леонидович отвечает и за стратегию, и за харизму. Другие тренеры ему в этом помогают. Со стороны кажется, что тренерский штаб друг друга хорошо дополняет. Он помогает нам стать лучше. Козырев нам доверяет, мы хотим это доверие оправдать. Он не нуждается в поддержке. Ему нужно, чтобы команда была сплочённой и выигрывала», — сказал Пилипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Напомним, Козырев сменил на посту главного тренера «Северстали» Андрея Разина.
Полную версию эксклюзивного интервью с Кириллом Пилипенко читайте на «Чемпионате»:
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