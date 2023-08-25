Пилипенко — о новом стиле «Северстали»: всё на импровизации, нельзя быть как роботы

Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал о стиле череповецкого клуба при новом главном тренере клуба Андрее Козыреве.
«Сравнить хоккей Разина и Козырева? У каждого тренера свой стиль. Мне больше по душе атакующий, креативный, импровизационный хоккей. Теперь на льду не то чтобы свободнее. Стало больше движения, передач, больше надо думать. На импровизации всё и строится, нельзя быть как роботы. Нужно больше креативить на льду, быть артистами», — сказал Пилипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Напомним, в сезоне-2022/2023 26-летний нападающий принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно набрав 37 очков при общем показателе полезности «-9».
Полную версию эксклюзивного интервью с Кириллом Пилипенко читайте на «Чемпионате»:
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