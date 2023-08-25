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«Нет психологии победителей». Третий бомбардир «Северстали» о поражении от ЦСКА в плей-офф

«Нет психологии победителей». Третий бомбардир «Северстали» о поражении от ЦСКА в плей-офф
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Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал о поражении от ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина — 2023.

«Почему отыграл не все матчи в серии с ЦСКА – вопрос не ко мне. В любом случае старался быть с командой. Болел за команду, пытался после игры обсудить что-то с товарищами, подсказать. Хотелось даже так приносить пользу. От этого поражения больше расстройства, чем гордости за игру. Могли пройти дальше. Чего не хватило? Опыта, нет психологии победителей. Именно в седьмых матчах», — сказал Пилипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в сезоне-2022/2023 26-летний нападающий принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно набрав 37 очков при общем показателе полезности «-9». Пилипенко стал третьим бомбардиром череповецкой команды, уступив лишь Робину Прессу (42) и Игорю Гераськину (43).

Полную версию эксклюзивного интервью с Кириллом Пилипенко читайте на «Чемпионате»:

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