«Перелёты не жалеют ни тебя, ни игроков». Тренер «Трактора» — об уходе из «Амура»

Тренер по физподготовке «Трактора» Денис Богданов рассказал о своём уходе из «Амура».
«Опыт на Дальнем Востоке дал многое, он дал становление и, наверное, это был для меня лучший вариант, чтобы научиться всему. Хабаровск дал мне карт-бланш, там я мог включать какие-то новые методы подготовки. Вплоть до мануальных практик, тейпирования, даже иголки были. Я быстрее увеличил восстановление игроков, реабилитацию, потому что занимался практически всем, чем мог, и мне это очень нравилась. Это была очень крутая база. Большое спасибо «Амуру» за эту возможность.
Почему не остался в Хабаровске? Практически каждый год в «Амуре» меняется тренерский штаб, пришёл Андрей Мартемьянов, была неопределённость. Мне поступило предложение от «Витязя», меня там хотел видеть Александр Завьялов. В Хабаровске сказали, что очень хотят меня оставить, но нужно подождать. Пока ждал, появился вариант с Челябинском, который был мне очень интересен, и даже не то, что там большие финансовые перспективы, а именно другой уровень хоккея, другой регион.
Дальний Восток – это всё-таки такое чувство, что ты играешь и работаешь на износ, на запредельном уровне. Перелёты не жалеют ни тебя, ни игроков. Было немножко интересно именно поменять регион и поработать с другой командой, почувствовать себя в другой среде. Сначала разговаривал с Алексеем Волковым, а потом уже с Анваром Гатиятулиным. Это было как собеседование, мне предложили работу, меня всё устроило, в том числе и по финансам, поэтому сразу согласился», — сказал Богданов в интервью Metaratings.ru.
Ранее новичок «Авангарда» Иван Николишин рассказал о своём переходе из «Амура» в стан «ястребов».
- 24 августа 2023
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