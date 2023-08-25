Панюков: привыкаю к системе игры «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Панюков подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2) на Кубке Блинова. Также пришедший в межсезонье в омский клуб из «Ак Барса» хоккеист рассказал об адаптации к игре команды.

«Мы проигрывали единоборства, было мало активности, неправильно играли в зоне обороны — отсюда плохое начало. Потом перестроились, стали зарабатывать удаления и воспользовались этим. Не знаю, как «Авангард» играл в прошлом сезоне, но сейчас привыкаю к системе, много с ребятами разговариваем, находим «химию», пытаемся найти оптимальные сочетания», — приводит официальный сайт КХЛ слова Панюкова.

«Авангард» занял третье место на Кубке Блинова, набрав четыре очка в четырёх матчах. Омичи одержали одну победу в основное время и одну в овертайме, а также потерпели два поражения.