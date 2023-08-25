Гераськин: в «Авангарде» чувствую себя отлично

Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин, перешедший в команду в нынешнее межсезонье из «Северстали», рассказал, как его приняли в новой команде.
«Как себя ощущаю в новой команде? На самом деле, чувствую себя отлично. Ребята быстро поддержали, приняли в коллективе, так что всё замечательно.
Я так понимаю, что коллектив сейчас в принципе строится заново. Много игроков пришло в команду… Поэтому именно «семья», думаю, что ещё впереди. Но ещё есть время, мы успеем сложиться. Просто почему «семья»? Тренировочный процесс складывается таким образом, что ты проводишь в команде с этими людьми больше времени, чем с родными. Ты с ними всегда — на выездах, в раздевалке, в игре, естественно. Поэтому важно, чтобы складывалось такое семейное отношение.
Понимаю, что команда сейчас переживает процесс перестройки. Но не думаю, что будет совсем уж тяжело — костяк остался. В «Авангарде» по-прежнему хорошая команда, с хорошими исполнителями — сейчас сюда влились мы, новички, но кардинальной сложности не ощущаю.
Чувствую ли себя самым важным кирпичиком в этой команде? Честно, пока ещё трудно сказать. Я пообщался с тренером — он обозначил, что от меня ждут. Так что, в любом случае, буду стараться оправдать ожидания», — приводит om1.ru слова Гераськина.
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