Любушкин прокомментировал слухи о возможном приезде Гальченюка в КХЛ

Защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин ответил на вопрос о скандале вокруг американского форварда Алекса Гальченюка и слухах о его возможном приезде в КХЛ.
«Насчёт Сани Гальченюка тяжело что-то сказать. Да, я с ним провел пару лет в одной команде. И, конечно, приходилось близко общаться. Но по поводу скандалов ничего не могу комментировать. И не хочу даже обсуждать эту тему. Что касается его возможного перехода в КХЛ, то, честно говоря, не знаю, как и что будет. Я с Саней созванивался, общался, но эти вопросы мы не затрагивали», — приводит слова Любушкина «Известия».
Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.
Позже с него были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда Гальченюк был приговорён к 30 дням тюремного заключения, один из которых засчитывается как отбытый срок, а 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.
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