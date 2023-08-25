Защитник «Спартака» Ручкин поделился впечатлениями от предсезонной подготовки

Защитник «Спартака» Семён Ручкин рассказал о победе над «Витязем» (3:2) в стартовом матче Кубка мэра Москвы, предсезонной подготовке и настрое на следующую игру с «Куньлунем».

«Хороший получился матч, но нам ещё есть, над чем поработать. Да, первый период вышел немного скомканным, в действиях на льду хватало сумбура. Во втором и третьем периоде мы уже лучше контролировали игру – старались играть правильно, как требуют наши тренеры. В целом о предсезонной подготовке, впечатления отличные – сразу понятна тактика и видение игры, тренеры всё нам объясняют, поэтому остаётся только играть правильно. Уверен, что нам по силам победить в следующем матче с «Куньлунем», должны это сделать. Главное играть правильно, даже если происходят ошибки – пусть лучше они случатся сейчас, а не в играх сезона», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Ручкина.

Матч между московской командой и «Куньлунем» пройдёт 25 августа и начнётся в 19:00.