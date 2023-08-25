«Тампа-Бэй» пригласила на просмотр одного из самых штрафуемых игроков НХЛ прошлого сезона

«Тампа-Бэй» пригласила нападающего Остина Уотсона на просмотр в клуб, сообщает CapFriendly. По прошлому трёхлетнему контракту с «Оттавой» Уотсон получал $ 1,5 млн за сезон.

В минувшем сезоне Уотсон вошёл в пятёрку игроков НХЛ по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву». 31-летний нападающий в прошлом сезоне НХЛ провёл 12 драк и набрал 11 (9+2) очков — забросил девять шайб и отдал две результативные передачи. Уотсон в предыдущих командах часто появлялся в бригадах меньшинства и играл в четвёртых звеньях команд.

Всего в НХЛ нападающий провёл 482 матча, в которых набрал 114 (58+56) очков при 612 минутах штрафа. В плей-офф на счету форварда 45 игр и 19 (10+9) набранных результативных баллов.