«Тампа-Бэй» пригласила на просмотр одного из самых штрафуемых игроков НХЛ прошлого сезона
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«Тампа-Бэй» пригласила нападающего Остина Уотсона на просмотр в клуб, сообщает CapFriendly. По прошлому трёхлетнему контракту с «Оттавой» Уотсон получал $ 1,5 млн за сезон.
В минувшем сезоне Уотсон вошёл в пятёрку игроков НХЛ по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву». 31-летний нападающий в прошлом сезоне НХЛ провёл 12 драк и набрал 11 (9+2) очков — забросил девять шайб и отдал две результативные передачи. Уотсон в предыдущих командах часто появлялся в бригадах меньшинства и играл в четвёртых звеньях команд.
Всего в НХЛ нападающий провёл 482 матча, в которых набрал 114 (58+56) очков при 612 минутах штрафа. В плей-офф на счету форварда 45 игр и 19 (10+9) набранных результативных баллов.
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