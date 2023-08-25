Каменев: хоккей — вид спорта номер один в России, а по телевидению у нас один футбол

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев, считает, что хоккей является видом спорта номер один в России, и заявил, что рад большому количеству матчей в сезоне КХЛ.
«Я всегда за то, чтобы поговорить, потому что по телевидению один футбол. Все это заметили, нужно исправлять, что-то с этим делать, нужно что-то новое придумывать, больше снимать. Хоккей, я считаю, номер один вид спорта в России. Как у нас капитан наш сказал: посмотрите, кто сколько выиграл, всё сразу понятно.
В новом сезоне КХЛ опять будет 68 матчей? Думаю, любой из игроков из любой команды вам скажет, что лучше играть, чем тренироваться. По поводу подготовки — мы собрались чуть позже, чем в прошлом году, но были более интенсивные тренировки и сейчас есть ещё две игры до начала сезона. Мы всё ещё набираем форму и в сезоне будем так же работать», — цитирует Каменева пресс-служба клуба.
Напомним, хоккейный ЦСКА за последние пять лет выиграл три Кубка Гагарина, два из которых армейцы завоевали в прошлом и позапрошлом сезонах КХЛ.
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