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Генменеджер «Трактора» — о Тертышном: в этом году мы видим нестабильность, как и в прошлом

Генменеджер «Трактора» — о Тертышном: в этом году мы видим нестабильность, как и в прошлом
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о нестабильности нападающего челябинского клуба Никиты Тертышного. 25-летний форвард набрал 35 (22+13) очков в сезоне-2021/2022, однако снизил результативность в прошлом сезоне, заработав 30 (8+22) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Идёт ли Тертышный по нисходящей? Никита не фигурировал ни в одном обмене, который мы планировали, слух про «Торпедо» не имеет под собой оснований. У него есть большой потенциал, который он должен реализовать, у него есть мастерство, он доказывал это игрой в бронзовом сезоне. В этом году мы видим нестабильность, как и в прошлом. Будем мотивировать Никиту, каждый должен забрать место в составе, не присутствовать там по прошлым регалиям, нужно доказывать каждую тренировку и каждую игру», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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