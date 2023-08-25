Квартальнов — о составе минского «Динамо»: изменений много, по сути, это новый коллектив

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о ходе предсезонной подготовки и заявил, что состав команды значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном КХЛ.

«Ждём ещё одного защитника, который присоединится к нам или перед сезоном, или в самом его начале. Что касается селекции, то нету предела совершенству, на мой взгляд, нам нужен центральный нападающий. Но, в целом, мы надеемся, что сделали правильный выбор в легионерской части. Эти хоккеисты должны помочь нам и в плане результата, и в плане развития белорусской молодёжи.

Но нам надо запастись терпением, ведь изменений в составе по сравнению с минувшим сезоном очень много, по сути, это новый коллектив, сменились легионеры, не все молодые игроки были в прошлом году в основном составе, опыта у них на уровне КХЛ мало или вовсе нет. Но ничего страшного, будем работать с ними, здесь есть талантливые ребята, которые способны прогрессировать. Но загадывать ничего не буду, на их рост влияет слишком много факторов – это и логистика, и плотный календарь, каждый организм реагирует на такие нагрузки по-разному, но мы всё это дело будем контролировать и рассчитываем вывести их на новый уровень. Главное, чтобы они доверились нам и прислушивались к советам», — сказал Квартальнов в эфире телеканала «Беларусь 5».

Напомним, Квартальнов был назначен главным тренером «Динамо» в текущее межсезонье.