Рекордсмен московского «Динамо» прокомментировал возвращение в хоккей спустя полгода

Нападающий системы московского «Динамо» Игорь Чернышов, забивший в прошлом сезоне в ворота ЦСКА и ставший самым молодым автором гола в истории бело-голубых в КХЛ, прокомментировал возвращение в хоккей.

Накануне 17-летний форвард принял участие в контрольном матче молодёжной команды московского «Динамо» с МХК «Спартак» (4:3). Эта игра стала для восстановившегося после тяжёлой травмы нападающего первой со 2 марта 2023 года.

«Хороший матч, рад, что вернулся. Долго не играл, долго не был в команде. Сейчас испытываю только положительные эмоции. Нужно ещё лучше восстановиться, войти в игровой тонус и вместе с командой входить в сезон.

Летом провёл хорошие сборы, со мной хорошо занимались. Нужно работать над всеми компонентами. Но в первую очередь мне надо поработать над психологией, чтобы лучше войти в игру, перестать волноваться из-за того, что что-то не получается, и начать показывать свою игру.

Удалось вернуться даже раньше ожидаемого срока? Я не форсировал восстановление. Тут всё зависело от персонала и от докторов. Выполнял всё, что они мне говорили. Мы вместе с ними проходили процесс реабилитации. Я его прошёл, и тогда они сказали: «Ты готов. Мы готовы вернуть тебя в строй», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.