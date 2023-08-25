Рекордсмен московского «Динамо» прокомментировал возвращение в хоккей спустя полгода

Нападающий системы московского «Динамо» Игорь Чернышов, забивший в прошлом сезоне в ворота ЦСКА и ставший самым молодым автором гола в истории бело-голубых в КХЛ, прокомментировал возвращение в хоккей.
Накануне 17-летний форвард принял участие в контрольном матче молодёжной команды московского «Динамо» с МХК «Спартак» (4:3). Эта игра стала для восстановившегося после тяжёлой травмы нападающего первой со 2 марта 2023 года.
«Хороший матч, рад, что вернулся. Долго не играл, долго не был в команде. Сейчас испытываю только положительные эмоции. Нужно ещё лучше восстановиться, войти в игровой тонус и вместе с командой входить в сезон.
Летом провёл хорошие сборы, со мной хорошо занимались. Нужно работать над всеми компонентами. Но в первую очередь мне надо поработать над психологией, чтобы лучше войти в игру, перестать волноваться из-за того, что что-то не получается, и начать показывать свою игру.
Удалось вернуться даже раньше ожидаемого срока? Я не форсировал восстановление. Тут всё зависело от персонала и от докторов. Выполнял всё, что они мне говорили. Мы вместе с ними проходили процесс реабилитации. Я его прошёл, и тогда они сказали: «Ты готов. Мы готовы вернуть тебя в строй», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 25 августа 2023
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:15
-
04:56
-
04:51
-
03:49
-
03:49
-
03:07
-
02:51
-
02:37
-
02:07
-
01:23
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:19
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:25
-
22:23
-
22:20