Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем на фоне чёрного «Мерседеса Гелендваген» в своём аккаунте в соцсети.

«Романтика», — подписал фотографию россиянин.

Фото: соцсети Ничушкина

На этой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей. Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. Валерий сообщил, что вернётся в США 3 сентября вместе с женой.

Напомним, прошлый сезон НХЛ россиянин завершил после инцидента в отеле в Сиэтле по ходу плей-офф. Ничушкин досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.