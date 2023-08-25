Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем «Колорадо»
Поделиться
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем на фоне чёрного «Мерседеса Гелендваген» в своём аккаунте в соцсети.
«Романтика», — подписал фотографию россиянин.
Фото: соцсети Ничушкина
На этой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей. Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. Валерий сообщил, что вернётся в США 3 сентября вместе с женой.
Напомним, прошлый сезон НХЛ россиянин завершил после инцидента в отеле в Сиэтле по ходу плей-офф. Ничушкин досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.
Комментарии
- 25 августа 2023
-
13:40
-
13:00
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:15
-
04:56
-
04:51
-
03:49
-
03:49
-
03:07
-
02:51
-
02:37
-
02:07
-
01:23
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:19
-
23:00
-
22:50
-
22:41
Партнерский контент