Федотов заявлен стартовым вратарём ЦСКА на матч Кубка мэра Москвы с «Амуром»

Стали известны составы на матч Кубка мэра Москвы между ЦСКА и «Амуром». Матч пройдёт сегодня, 25 августа, и начнётся в 15:00 мск.

Примечательно, что стартовым вратарём армейцев заявлен Иван Федотов, получивший четырёхмесячную дисквалификацию от ИИХФ. Однако наказание вступает в силу лишь с 1 сентября, когда ЦСКА проведёт первый официальный матч нового сезона КХЛ с «Ак Барсом».

Фото: соцсети ЦСКА

Ранее Федотов уже принимал участие в товарищеском матче с минским «Динамо» (3:2). Голкипер за полтора периода пропустил одну шайбу. Матч с «Амуром» станет вторым для Федотова после возвращения из армии.

Ранее в Международной федерации хоккея заявили, что ИИХФ откроет в отношении ЦСКА дисциплинарное дело, если Федотов будет играть с 1 сентября.