Федотов заявлен стартовым вратарём ЦСКА на матч Кубка мэра Москвы с «Амуром»
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Стали известны составы на матч Кубка мэра Москвы между ЦСКА и «Амуром». Матч пройдёт сегодня, 25 августа, и начнётся в 15:00 мск.
Примечательно, что стартовым вратарём армейцев заявлен Иван Федотов, получивший четырёхмесячную дисквалификацию от ИИХФ. Однако наказание вступает в силу лишь с 1 сентября, когда ЦСКА проведёт первый официальный матч нового сезона КХЛ с «Ак Барсом».
Фото: соцсети ЦСКА
Кубок мэра Москвы . Группа А
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 0
Амур
Хабаровск
Ранее Федотов уже принимал участие в товарищеском матче с минским «Динамо» (3:2). Голкипер за полтора периода пропустил одну шайбу. Матч с «Амуром» станет вторым для Федотова после возвращения из армии.
Ранее в Международной федерации хоккея заявили, что ИИХФ откроет в отношении ЦСКА дисциплинарное дело, если Федотов будет играть с 1 сентября.
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