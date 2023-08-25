«Коламбус» пригласил на просмотр вратаря Делла и защитника Мелоша

«Коламбус» пригласил на просмотр вратаря Аарона Делла и защитника Николя Мелоша, сообщает CapFriendly. Оба игрока приедут в тренировочный лагерь «Блю Джекетс» осенью.

34-летний Делл в минувшем сезоне провёл лишь четыре матча в НХЛ за «Сан-Хосе». Большую часть сезона голкипер играл в АХЛ, где выступал за «Барракуду». Всего у него 130 игр в НХЛ, с процентом отражённых бросков 90,5% и коэффициентом надёжности 2,92.

26-летний Мелош отыграл сезон за «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. Игрок обороны принял участие в 64 матчах в регулярке, в которых набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18» и 66 минутах штрафа. В сезоне-2021/2022 Мелош сыграл 59 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе».