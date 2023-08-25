Да Коста забил три гола и набрал пять очков за первый период предсезонного матча с «Сочи»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова проходит матч, в котором «Автомобилист» встречается с «Сочи». На данный момент закончился первый период — счёт 6:1 в пользу екатеринбуржцев.
За 16 минут первого периода «Автомобилист» забросил шесть шайб, три из которых на счету нападающего Стефана Да Косты. Легионер также отметился двумя результативными передачами. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин был заменён после пяти пропущенных шайб.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Да Коста (Хрипунов) – 00:11 (5x5) 1:1 Гараев (Петьков, Грэм) – 01:39 (5x4) 2:1 Осипов (Голышев, Да Коста) – 06:17 (5x5) 3:1 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 10:34 (5x5) 4:1 Воронков (Романцев, Денежкин) – 10:46 (5x5) 5:1 Да Коста (Хрипунов) – 12:53 (5x5) 6:1 Да Коста (Мэйсек) – 15:58 (5x4) 7:1 Бывальцев (Блэкер) – 37:12 (5x4)
Отметим, что «Автомобилист» проиграл все три предыдущих матча турнира в Санкт-Петербурге.
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