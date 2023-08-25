Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о Кубке Блинова

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче Кубка Блинова с казахстанским «Барысом» (1:3). «Нефтехимик» потерпел четыре поражения в четырёх матчах турнира.
«Сегодня была завершающая игра, которая прошла рано утром. Поединок, как и предыдущие, получился упорным. К сожалению, не смогли реализовать своё большинство, а так ребята сражались до конца, несмотря на счет, руки не опускали.
Понятно, что задача на турнир – проверить на деле всех игроков, которые есть в нашем распоряжении. В этом плане турнир для нас был очень полезным. Каждый поединок дал нам много необходимой информации. В оставшееся время до начала очередного чемпионата КХЛ будем работать над ошибками», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».
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