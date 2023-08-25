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Федотова заменили во втором перерыве матча с «Амуром», голкипер пропустил три шайбы

Федотова заменили во втором перерыве матча с «Амуром», голкипер пропустил три шайбы
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В эти минуты проходит матч Кубка мэра Москвы, в котором встречаются московский ЦСКА и хабаровский «Амур». Команды играют на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Счёт — 3:3.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов был заменён во втором перерыве. На льду появился Дмитрий Гамзин.

На 12-й минуте в большинстве счёт открыл защитник «Амура» Яков Рылов. На 16-й минуте нападающий ЦСКА Владислав Каменев при игре в формате «5 на 3» забросил ответную шайбу. Через 29 секунд защитник Даррен Диц вывел ЦСКА вперёд. В концовке первого периода отличился нападающий хабаровчан Алекс Бродхёрст.

В начале второго периода защитник Иван Мищенко вывел «Амур» вперёд. В начале третьего игрового отрезка форвард ЦСКА Сергей Плотников сделал счёт равным — 3:3.

Ранее армейцы обыграли московское «Динамо» (3:2).

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