Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» разгромил «Сочи» со счётом 8:2 в матче турнира имени Пучкова

«Автомобилист» разгромил «Сочи» со счётом 8:2 в матче турнира имени Пучкова
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и «Сочи». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 8:2 (6:1, 1:0, 1:1).

В первом периоде хоккеисты «Автомобилиста» забросили сразу шесть шайб. Трижды отличился нападающий Стефан Да Коста, ещё по голу на свой счёт записали Максим Осипов, Анатолий Голышев и Павел Воронков. За «Сочи» в первом игровом отрезке отличился Амир Гараев.

Во второй двадцатиминутке седьмую шайбу екатеринбуржцев забросил Алексей Бывальцев. В заключительном периоде команды обменялись голами: в составе «Автомобилиста» отличился Алексей Макеев, у «Сочи» — Михал Криштоф.

Это первая победа «Автомобилиста» на турнире, «Сочи» потерпел третье поражение подряд.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Да Коста (Хрипунов) – 00:11 (5x5)     1:1 Гараев (Петьков, Грэм) – 01:39 (5x4)     2:1 Осипов (Голышев, Да Коста) – 06:17 (5x5)     3:1 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 10:34 (5x5)     4:1 Воронков (Романцев, Денежкин) – 10:46 (5x5)     5:1 Да Коста (Хрипунов) – 12:53 (5x5)     6:1 Да Коста (Мэйсек) – 15:58 (5x4)     7:1 Бывальцев (Блэкер) – 37:12 (5x4)     8:1 Макеев (Романцев) – 45:36 (4x5)     8:2 Криштоф (Грэм, Рендулич) – 48:09 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android