«Автомобилист» разгромил «Сочи» со счётом 8:2 в матче турнира имени Пучкова

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и «Сочи». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 8:2 (6:1, 1:0, 1:1).
В первом периоде хоккеисты «Автомобилиста» забросили сразу шесть шайб. Трижды отличился нападающий Стефан Да Коста, ещё по голу на свой счёт записали Максим Осипов, Анатолий Голышев и Павел Воронков. За «Сочи» в первом игровом отрезке отличился Амир Гараев.
Во второй двадцатиминутке седьмую шайбу екатеринбуржцев забросил Алексей Бывальцев. В заключительном периоде команды обменялись голами: в составе «Автомобилиста» отличился Алексей Макеев, у «Сочи» — Михал Криштоф.
Это первая победа «Автомобилиста» на турнире, «Сочи» потерпел третье поражение подряд.
- 25 августа 2023
-
18:21
-
18:16
-
17:58
-
17:52
-
17:42
-
17:28
-
17:14
-
16:51
-
16:35
-
16:14
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:40
-
13:00
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:40