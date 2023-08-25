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«Автомобилист» разгромил «Сочи» со счётом 8:2 в матче турнира имени Пучкова

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и «Сочи». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 8:2 (6:1, 1:0, 1:1).

В первом периоде хоккеисты «Автомобилиста» забросили сразу шесть шайб. Трижды отличился нападающий Стефан Да Коста, ещё по голу на свой счёт записали Максим Осипов, Анатолий Голышев и Павел Воронков. За «Сочи» в первом игровом отрезке отличился Амир Гараев.

Во второй двадцатиминутке седьмую шайбу екатеринбуржцев забросил Алексей Бывальцев. В заключительном периоде команды обменялись голами: в составе «Автомобилиста» отличился Алексей Макеев, у «Сочи» — Михал Криштоф.

Это первая победа «Автомобилиста» на турнире, «Сочи» потерпел третье поражение подряд.