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ЦСКА по буллитам обыграл «Амур» в матче Кубка мэра Москвы

ЦСКА по буллитам обыграл «Амур» в матче Кубка мэра Москвы
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Завершился матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались московский ЦСКА и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:3 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На 12-й минуте в большинстве счёт открыл защитник «Амура» Яков Рылов. На 16-й минуте нападающий ЦСКА Владислав Каменев при игре в формате «5 на 3» забросил ответную шайбу. Через 29 секунд защитник Даррен Диц вывел ЦСКА вперёд. В концовке первого периода отличился нападающий хабаровчан Алекс Бродхёрст.

В начале второго периода защитник Иван Мищенко вывел «Амур» вперёд. В начале третьего игрового отрезка форвард ЦСКА Сергей Плотников сделал счёт равным — 3:3. Команды определили победителя в серии послематчевых бросков: точнее оказались хоккеисты ЦСКА. Победный буллит на счету Виталия Абрамова.

Ранее армейцы обыграли московское «Динамо» (3:2).

Кубок мэра Москвы . Группа А
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Рылов (Бочаров, Мищенко) – 11:53 (5x4)     1:1 Каменев – 15:11 (5x3)     2:1 Диц (Григоренко) – 15:40 (5x3)     2:2 Бродхёрст (Коршков, Никонцев) – 18:54 (5x5)     2:3 Мищенко (Хохряков, Брынцев) – 20:42 (5x5)     3:3 Плотников (Окулов, Каменев) – 43:11 (5x5)     4:3 Абрамов – 65:00    
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