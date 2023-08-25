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ЦСКА по буллитам обыграл «Амур» в матче Кубка мэра Москвы

Завершился матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались московский ЦСКА и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:3 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На 12-й минуте в большинстве счёт открыл защитник «Амура» Яков Рылов. На 16-й минуте нападающий ЦСКА Владислав Каменев при игре в формате «5 на 3» забросил ответную шайбу. Через 29 секунд защитник Даррен Диц вывел ЦСКА вперёд. В концовке первого периода отличился нападающий хабаровчан Алекс Бродхёрст.

В начале второго периода защитник Иван Мищенко вывел «Амур» вперёд. В начале третьего игрового отрезка форвард ЦСКА Сергей Плотников сделал счёт равным — 3:3. Команды определили победителя в серии послематчевых бросков: точнее оказались хоккеисты ЦСКА. Победный буллит на счету Виталия Абрамова.

Ранее армейцы обыграли московское «Динамо» (3:2).