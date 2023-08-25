В «Салавате Юлаеве» высказались о допинговом скандале в клубе МХЛ

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал информацию, что игроки «Толпара» обвинили тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их употреблять допинг.

«Ведётся официальное расследование РУСАДА и следственного комитета. Говорить о том, что все игроки обвинили тренера, я бы не стал. Насколько мне известно, один из хоккеистов выдвинул такую версию, но эта версия — просто стратегия защиты, а не фактическое положение дел.

Случались ли до этого момента ситуации с Загретдиновым, когда его в чём‑то подобном обвиняли? Никогда. Это отличный специалист с большим опытом и авторитетом. На нём держится очень многое. И всего этого удалось добиться не за счёт чего‑то подобного, а за счёт чётких требований хоккеистов к себе, к которым он и призывает. Отличный спортсмен и тренер.

Писали, что у него возник конфликт с врачом команды? Нет. Если бы у них был какой‑то конфликт, то кто‑то из них точно бы не работал в клубе. Рабочие вопросы бывают, да. Где‑то они спорят. Всё‑таки спортивные достижения и цели — сложный механизм. Люди притираются друг к другу. Таран — не спортивный доктор. Он только второй год работает, ещё набирается опыта, не всё знает. Но точно не возникало конфликтов на почве того, что якобы кто‑то давал допинг, а Таран был против», — приводит слова Баширова «Матч ТВ».