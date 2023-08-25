Валерий Ничушкин удалил фото с автоматом из социальной сети
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин ранее опубликовал фотографию с автоматом и чемпионским перстнем на фоне чёрного «Мерседеса Гелендваген» в социальной сети. Позднее он удалил публикацию.
«Романтика», — подписывал фотографию хоккеист.
На этой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей. Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2022 году. Валерий сообщил, что вернётся в США 3 сентября вместе с женой.
Напомним, прошлый сезон НХЛ россиянин завершил после инцидента в отеле в Сиэтле по ходу плей-офф. Ничушкин досрочно закончил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.
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