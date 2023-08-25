В «Салавате Юлаеве» выступили с заявлением о допинговом скандале в клубе МХЛ

В «Салавате Юлаеве» сделали заявление о допинговом скандале с игроками «Толпара». Ранее появилась информация, что хоккеисты молодёжной команды обвинили тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг.

«Действительно, Следственный комитет возбудил дело по факту обнаружения допинга у игроков. Оно было возбуждено комитетом по материалам, полученным от РУСАДА. Мы никогда не отрицали сам факт обнаружения допинга. Что касается обвинения тренера по ОФП, то, насколько нам известно, такое обвинение является частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. Мы к этой стратегии относимся с пониманием. Ранее и нам стороной защиты предлагался аналогичный вариант, где в качестве «обвиняемого» выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации.

Если бы положение дел было таким, как его пытаются представить инициаторы вброса, то о фактах употребления допинга стало бы известно общественности и без результатов тестов РУСАДА», — написано в заявлении клуба.