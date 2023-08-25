«Кого у нас воровать? У нас что, столько хоккеистов?» Президент ЦСКА – о «войне» с НХЛ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович ответил, может ли ситуация с голкипером Иваном Федотовым привести к ухудшению отношений между КХЛ и НХЛ.

«Как я отношусь к активным разговорам, которые сейчас ведутся, что решение ЦСКА по Федотову открывает «войну» с НХЛ, и теперь североамериканские клубы получат моральное право забирать игроков с их действующих контрактов в КХЛ? В юридическом плане серьёзно не отношусь к этим разговорам, потому что война с НХЛ… Странные вещи такие. Кому нужна эта война? И кто будет воевать? Многие акцентируют внимание на том, что кто‑то будет воровать что‑то. Кого воровать? Зачем? У нас, что столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе? Кого воровать-то?

А по молодёжи, которая уезжает из России в Америку, так это вопрос не к нам и не к НХЛ, это вопрос психологии и воспитания ребят, которые каким-то образом мечтают там поиграть. Меморандум не существует больше сезона. Североамериканцы больше года назад уже отказались работать с КХЛ. Они в любой момент могли своровать кого угодно, даже без Федотова, если бы захотели. Это не лежит в плоскости нхловских команд. Это лежит в плоскости нашей молодёжи, которая хочет поехать туда поиграть. А «война с НХЛ» — это очень громко, это подаётся в прессе так.

Вас как зовут? Сергей, я задам вам просто вопрос: вы назовите мне хотя бы пять человек в лиге, которые могут заиграть в основном составе первых 15 команд НХЛ. И трёх не наберётся? Вот и ответ на ваш вопрос. Какая война? За кого? Это всё так подаётся…

У нас с вами должно быть одно понимание – мы воспитываем своих ребят, готовим их, чтобы они играли для наших болельщиков и для нашей сборной, которую, к сожалению, в ИИХФ отстранили от всех соревнований. Попутно у нас забрали молодёжный чемпионат мира, к которому мы готовились и строили стадионы. Вот неприятная плоскость, что европейские чиновники вот так себя ведут. Мы всё это оспорим в суде. Мы с этим не согласны», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.