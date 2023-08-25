Фёдоров: работу с Федотовым ведёт Наумов, все вопросы и ответы там

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче Кубка мэра Москвы с «Амуром» (4:3 Б).

«Очень хорошо провели вчерашнюю игру, не так много было времени для восстановления. Качество льда оставляет желать лучшего, на другом покрытии мы бы сэкономили больше сил. Шайба прыгала, на буллитах хотелось бы, чтобы залили лёд. Все готовятся к сезону, тут у организаторов не получилось.

При этом мы довольны самоотдачей ребят, будем проверять определённые связки, тройки. Посмотрели Ивана Федотова сегодня в двух периодах. С Иваном работу ведёт Наумов, все вопросы и ответы там. Мы понимаем, что он сконцентрирован на своих технических моментах. Большой коммуникации нет. Мы здороваемся, видим друг друга, но пока Иван сконцентрирован на своих моментах и деталях. Я рад, что он сегодня сыграл уже два периода. Подозреваю, что следующую игру он проведёт полностью. Так и подойдём к регулярке. Уверен, что Наумов какие‑то моменты разбирает, это часть подготовки», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.