Есмантович — об альтернативе Федотову: никогда не рассматривали
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Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб не рассматривал вариант с альтернативой голкиперу Ивану Федотову.
«Рассматривали ли мы вариант с альтернативой Федотову? Нет, и никогда не рассматривали. Все что-то пишут непонятное про эту историю», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы ЦСКА на один год, а также дисквалификацию на Федотова на четыре месяца с 1 сентября. Голкипер принимает участие в предсезонных матчах ЦСКА.
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