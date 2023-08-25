Квартальнов ответил, есть ли преимущество у минского «Динамо» при лимите на легионеров

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил, есть ли преимущество у команды при лимите на легионеров для российских клубов.

«Тут могут быть разные мнения. Дискуссия может получиться долгой. Мы отталкиваемся от своего бюджета. Мы не можем соревноваться с большинством клубов из России. Выбираем игроков, которые подходят по спортивным, психологическим и другим параметрам.

Хочу сказать про ротацию состава «Динамо». Ребята уходят в топ-клубы из России, которые борются за кубки. Это здорово для национальной команды. Сейчас 26 белорусов играют в КХЛ. Некоторые из них — лидеры в своих командах. Для нас это вроде бы минус. С другой стороны, шанс получает другая молодёжь, на которую мы рассчитываем. Они придадут энергию команде. А легионеры и опытные парни им помогут. У нас должен получиться хороший микс», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Динамо».