Квартальнов ответил, есть ли преимущество у минского «Динамо» при лимите на легионеров

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил, есть ли преимущество у команды при лимите на легионеров для российских клубов.
«Тут могут быть разные мнения. Дискуссия может получиться долгой. Мы отталкиваемся от своего бюджета. Мы не можем соревноваться с большинством клубов из России. Выбираем игроков, которые подходят по спортивным, психологическим и другим параметрам.
Хочу сказать про ротацию состава «Динамо». Ребята уходят в топ-клубы из России, которые борются за кубки. Это здорово для национальной команды. Сейчас 26 белорусов играют в КХЛ. Некоторые из них — лидеры в своих командах. Для нас это вроде бы минус. С другой стороны, шанс получает другая молодёжь, на которую мы рассчитываем. Они придадут энергию команде. А легионеры и опытные парни им помогут. У нас должен получиться хороший микс», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Динамо».
- 25 августа 2023
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