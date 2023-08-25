Нападающий «Лады» Трой Джозефс рассказал об адаптации в клубе

Канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс рассказал об адаптации в тольяттинском клубе. С Джозефсом в «Ладу» перешёл его соотечественник Скотт Космачук.

«Мы находимся в Тольятти уже два дня. Больше всего меня впечатлило то, что нас встретили в аэропорту и с первых минут все в клубе были к нам очень добры. Мне очень понравилась командная раздевалка, всё сделано с комфортом, организовано на высшем уровне. Рады, что мы здесь. Конечно, немного сложно адаптироваться из-за разницы в часовых поясах, но мы будем привыкать. К тому же последние дни мы были загружены бумажной работой – с налоговой, оформлением документов и всё в этом духе. Из-за этого ещё не успели хорошо познакомиться с городом. Планируем скоро это исправить, получше узнать Тольятти и посмотреть различные достопримечательности.

Как встретили в клубе? Все очень рады нас видеть. Каждый в клубе старается нам помочь, подсказывают, как решить различные вопросы. Хотел сказать, что мне очень импонирует Тольятти – красивый и зелёный город, который стоит на Волге. На днях мы побывали у памятника Татищеву и остались в восторге от красоты природы в Тольятти. Живём в отеле рядом с рекой – там очень красиво, невероятные виды, нам нравится. На берегу Волги много крутых заведений. Недавно ужинали в хорошем ресторане недалеко от нашего отеля, мы остались под впечатлением от кухни, сервиса и атмосферы. Но, если честно, прямо сейчас мы настроены играть и побеждать. Мы хотим заявить о себе в КХЛ. Знаю, что «Лада» на несколько лет выпадала из лиги, но теперь она снова здесь, и это огромный шанс для нас, чтобы показать настоящий хоккей и свою игру.

Слышал ли раньше о «Ладе»? Да, я слышал, что «Лада» была образована в 1976 году, и примерно в это же время город получил название Тольятти. «Лада» – это клуб с победными традициями и большой историей. Знаю, что в вашем городе обожают хоккей и, разумеется, что Тольятти – это большой промышленный город, где производят российские автомобили», — приводит слова Джозефса официальный сайт «Лады».