Нападающий ЦСКА Окулов высказался о победе в матче Кубка мэра Москвы с «Амуром»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу в матче Кубка мэра Москвы с «Амуром» (4:3 Б).
«Получилась тяжёлая и вязкая игра, вторая за два дня. Играли днём, из-за этого уступали в движении, но проявили мастерство. Где-то помогли вратари. Хорошо, что довели матч до победы.
Буллитная серия? Думаю, это была не самая красивая буллитная серия. Небольшая поблажка — лёд совсем плохой. Нужно было попроще исполнять, чтобы порадовать болельщиков, забивать голы.
Четыре минуты штрафа — от усталости? Вводят новые правила, нужно привыкать, адаптироваться. Это не от усталости, где-то нужно доработать ногами, тянешься клюшкой и получаешь две минуты. В сезоне постараюсь дорабатывать ногами и не получать глупых удалений. Тяжело играть две подряд, если бы ещё вторая была в семь вечера — было бы полегче. Но в этом и есть прелесть летних турниров, есть возможность быстрее втянуться в тонус. Это тяжело, но так можно набрать объёмы.
Что могу сказать об «Амуре»? Видел ребят в обороне опытных, новые в нападении. Думаю, «Амур» может побороться за плей-офф.
Соперник в финале? Немного отдохнём и будем готовиться к матчу, никого не ждём. Финал со «Спартаком»? Не знаю, тут пусть болельщики ждут, а мы будем играть», — приводит слова Окулова официальный сайт ЦСКА.
- 25 августа 2023
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