«Сочи» объявил о расторжении контрактов с Кудако и Самойловым
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«Сочи» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Вадимом Кудако и нападающим Егором Самойловым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Благодарим Вадима и Егора за работу, желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Сочи».
Вадим Кудако пополнил состав «Сочи» по ходу прошлого сезона, за «леопардов» защитник провёл 27 игр и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6». Егор Самойлов в прошлом сезоне выступал в Молодёжной хоккейной лиге за «Капитан» (56 матчей, 21+17) и 27 января в игре против «Витязя» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге.
16-й сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Сочи» в своём первом матче встретится с череповецкой «Северсталью» 2 сентября.
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