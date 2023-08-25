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Лишка: правило трёх секунд — большой плюс для «Северстали». Будем чаще забрасывать

Лишка: правило трёх секунд — большой плюс для «Северстали». Будем чаще забрасывать
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Нападающий «Северстали» Адам Лишка высказался о работе над ошибками и об изменении правил в Континентальной хоккейной лиге.

«Мы занимаемся с видео каждый день, поэтому 10 минут достаточно. Конкретно сегодня мы разбирали моменты и ошибки из вчерашней игры – как забрасывали мы, как забрасывали нам. 10 минут хватает, чтобы всё понять.

С интересом узнал, что защитник больше не может находиться за воротами с шайбой больше трёх секунд. Думаю, будем стараться прессинговать и играть так активно, что у соперников не будет возможности там задерживаться. Это будет большой плюс для нашей команды, будем создавать больше моментов и чаще забрасывать», — сказал Лишка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Адамом Лишкой читайте на «Чемпионате» завтра, 26 августа.

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