Тренер минского «Динамо» Квартальнов: мы не будем мальчиками для битья

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«Здесь хорошая организация, есть все условия, чтобы качественно и плодотворно работать. Вся страна готова помогать. Нам остаётся работать с талантами и их развивать. Да, есть текучка состава. Но ничего страшного, будем работать. Может, найдём большого спонсора, тогда всех оставим здесь и тогда будем греметь (улыбается).

Если серьёзно, то ещё раз скажу. Мы не будем мальчиками для битья. На каждый матч будем выходить максимально заряженными. Равнодушных на площадке не будет. Это самое главное. Когда полная арена, то никого не обманешь. Это как в театре. Пусть ты туда пришёл как дилетант, но всё равно понимаешь, когда есть фальшь и что-то не то. Если ты не принял передачу, то тебе простят, если ты работаешь, у тебя горят глаза. Так и должно быть. Если этого нет, то зачем выходить играть?» — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Динамо».