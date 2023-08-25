СКА обыграл «Сибирь» в матче турнира имени Пучкова с удалением Ротенберга

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались санкт-петербургский СКА и новосибирская «Сибирь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (0:2, 3:0, 3:1).
В первом периоде в составе «Сибири» отличились Тейлор Бек (в большинстве) и Артём Жуков. Во втором игровом отрезке армейцы забросили три шайбы в большинстве: голами отметились Иван Демидов, Илья Федотов и Сергей Сапего. На 37-й минуте защитник «Сибири» Илья Морозов был удалён до конца игры за атаку в область головы и шеи, а тренер СКА Роман Ротенберг получил дисциплинарный штраф.
На 43-й минуте в большинстве Бек оформил дубль и сравнял счёт. На 48-й минуте Сергей Толчинский при игре «5 на 3» вывел СКА вперёд. В концовке встречи хоккеисты СКА дважды забросили в пустые ворота: отличились Иван Зинченко и Марат Хайруллин.
Это третья победа СКА на домашнем турнире, «Сибирь» потерпела второе поражение подряд.
- 25 августа 2023
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