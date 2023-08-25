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СКА обыграл «Сибирь» в матче турнира имени Пучкова с удалением Ротенберга

СКА обыграл «Сибирь» в матче турнира имени Пучкова с удалением Ротенберга
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Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались санкт-петербургский СКА и новосибирская «Сибирь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (0:2, 3:0, 3:1).

В первом периоде в составе «Сибири» отличились Тейлор Бек (в большинстве) и Артём Жуков. Во втором игровом отрезке армейцы забросили три шайбы в большинстве: голами отметились Иван Демидов, Илья Федотов и Сергей Сапего. На 37-й минуте защитник «Сибири» Илья Морозов был удалён до конца игры за атаку в область головы и шеи, а тренер СКА Роман Ротенберг получил дисциплинарный штраф.

На 43-й минуте в большинстве Бек оформил дубль и сравнял счёт. На 48-й минуте Сергей Толчинский при игре «5 на 3» вывел СКА вперёд. В концовке встречи хоккеисты СКА дважды забросили в пустые ворота: отличились Иван Зинченко и Марат Хайруллин.

Это третья победа СКА на домашнем турнире, «Сибирь» потерпела второе поражение подряд.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 14:59 (5x4)     0:2 Жуков (Михеев, Сетдиков) – 15:20 (5x5)     1:2 Демидов (Сергеев, Сапего) – 25:39 (5x4)     2:2 Федотов – 28:09 (4x3)     3:2 Сапего (Демидов) – 31:20 (5x4)     3:3 Бек (Мёрфи, Дубакин) – 42:21 (5x4)     4:3 Толчинский (Хайруллин) – 47:31 (5x3)     5:3 Зинченко (Никишин) – 58:22 (en)     6:3 Хайруллин (Хуснутдинов) – 59:56 (en)    
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