Жамнов: финальный матч с ЦСКА — это последний, очень хороший тест для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).

«Опять пропустили первыми? Случайность, пересменка, сломалась клюшка. Будет уроком для нас всех. Опять начало у нас хромает, я уже сказал это в раздевалке. Если устраним этот нюанс, то будет гораздо лучше.

Насколько мне понравилось играть против «Куньлуня»? Ясно, что много североамериканцев в этой команде, надо проявить характер. Ребята с этим справились. Была нервозность в самом начале, был небольшой провал в третьем периоде. Но в целом было всё хорошо. Эту команду просто надо лишить шайбы, что получилось сделать.

Игра Бурмистрова? Я доволен всеми, кто находится в расположении команды, ребята стараются выполнять игровое задание. Есть шероховатости, это нормальный рабочий процесс. Говорить, что у нас всё получается, для нас неправильно. Мы видим те компоненты, где можем прибавить. Но при этом мы проводим прекрасный тренинг‑кемп.

Что значит финальный матч с ЦСКА? Это для нас последний, очень хороший тест. ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина, на фоне которого мы можем себя проверить», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В финале турнира «Спартак» встретится с ЦСКА в воскресенье, 27 августа. Начало игры — в 19:00 мск.