В руководстве «Куньлуня» назвали причину, по которой клуб продолжит играть в России

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов объяснил, почему клуб продолжит играть в России.
«У нас были попытки переехать в Китай. Но, оценив риски, учитывая социально‑экономическую и политическую ситуации, мы поняли, что ещё на один год останемся здесь, чтобы не подводить лигу и всех остальных. Мы понимали, что сейчас могли поставить все клубы лиги в очень сложную ситуацию, когда им придётся изыскивать дополнительные финансовые средства, чтобы найти способ попасть в Китай, а потом не дай бог, что случится, и в ноябре всё это встанет. И что мы будем делать? Впопыхах перевозить команду обратно сюда? Поэтому все эти риски мы оценили и решили, что в текущей ситуации продолжим оставаться в России, а если в следующем году будем уверены, что всё у нас получится, тогда уже переедем в Китай. Для этого у нас всё готово – и арена, и гостиницы.
Основная задача — подготовка китайской сборной. Мы рады, что КХЛ предоставит нам паузу, мы сможем в феврале провести олимпийскую квалификацию. Как и в предыдущие годы, мы хотим совместить успешное выступление в лиге и успешное выступление сборной. Ключевой наш старт будет в феврале», — передаёт слова Феоктистова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 августа 2023
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