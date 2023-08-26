Зайцев и Броссо устроили драку, а Абрамов пытался поймать шайбу. Фото победы «Спартака»

25 августа состоялся матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались московский «Спартак» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
На шестой минуте счёт открыл нападающий «Куньлунь Ред Стар» Цзян Фу. Ему ассистировали Тайлер Вон и Райан Спроул. На 24-й минуте в меньшинстве нападающий «Спартака» Александр Бурмистров сравнял счёт. А через три с небольшим минуты Шейн Принс вывел красно-белых вперёд. На 42-й минуте третью шайбу «Спартака» забросил Максим Цыплаков. Победную точку на 59-й минуте поставил Цыплаков, оформив дубль.
Ранее красно-белые обыграли подмосковный «Витязь» (3:2). В финале турнира «Спартак» встретится с ЦСКА в воскресенье, 27 августа. Начало игры — в 19:00 мск.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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