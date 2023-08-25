Главный тренер сборной Китая рассказал, может ли команда сыграть на Кубке Первого канала

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая Виктор Игнатьев ответил, может ли национальная команда сыграть на Кубке Первого канала.

«Стал ли я главным тренером сборной Китая? Да. Согласно контракту.

Можем ли мы сыграть на Кубке Первого канала? Скажем так, так далеко я, по крайней мере, ещё не заглядывал. До декабря ещё дожить надо. Пока основная цель – это как сделать так, чтобы пройти с очками сентябрь-октябрь, а в нашем случае это 28 матчей за два месяца, а не просто пройти. На сегодняшний день для нас это самая главная задача. У нас тяжёлый сентябрь – с выездом на Дальний Восток. Очень интересный октябрь, там есть четыре матча за пять дней, есть пять за семь, шесть за девять. Это очень тяжело, особенно с нашим коллективом, у которого нет ни фарм-клуба, ни молодёжной команды. Вот те ребята, которые у нас есть, те и есть. И из этой ситуации нам надо будет выходить», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.