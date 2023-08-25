Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Китая рассказал, может ли команда сыграть на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной Китая рассказал, может ли команда сыграть на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая Виктор Игнатьев ответил, может ли национальная команда сыграть на Кубке Первого канала.

«Стал ли я главным тренером сборной Китая? Да. Согласно контракту.

Можем ли мы сыграть на Кубке Первого канала? Скажем так, так далеко я, по крайней мере, ещё не заглядывал. До декабря ещё дожить надо. Пока основная цель – это как сделать так, чтобы пройти с очками сентябрь-октябрь, а в нашем случае это 28 матчей за два месяца, а не просто пройти. На сегодняшний день для нас это самая главная задача. У нас тяжёлый сентябрь – с выездом на Дальний Восток. Очень интересный октябрь, там есть четыре матча за пять дней, есть пять за семь, шесть за девять. Это очень тяжело, особенно с нашим коллективом, у которого нет ни фарм-клуба, ни молодёжной команды. Вот те ребята, которые у нас есть, те и есть. И из этой ситуации нам надо будет выходить», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Спартак» победил «Куньлунь» в матче Кубка мэра Москвы и сыграет в финале с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android