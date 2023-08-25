«Мы же не в джунглях где-то». Ротенберг призвал строго соблюдать хоккейные правила

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о соблюдении правил.

«Не нужна ли СКА школа тафгаев? Вы же видели, что наши ребята готовы постоять друг за друга. Мы можем играть с шайбой, можем играть без шайбы. Для нас главное побеждать. Мы сегодня увидели команду, которая не бросила товарища в беде. Ребята вышли в третьем периоде, сыграли за Бардакова и вырвали победу. Нам неважно, кто против нас будет играть. Нам всё равно. Ну нужно соблюдать хоккейные правила, для этого они и существуют. Мы же не в джунглях где-то. У нас тоже есть Ленинградская улица, которая нас научила. Мы будем соблюдать все правила, как всегда их соблюдаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сегодня, 25 августа, СКА обыграл «Сибирь» в матче турнира имени Николая Пучкова со счётом 6:3. В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.