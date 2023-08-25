Главный тренер СКА Ротенберг объяснил, почему пошёл к болельщикам после своего удаления

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему пошёл на трибуну к болельщикам после удаления. Сегодня, 25 августа, СКА обыграл «Сибирь» в матче турнира имени Николая Пучкова со счётом 6:3.
«Я пошёл на трибуну к болельщикам после удаления? Мы должны быть рядом с нашими болельщиками, несмотря ни на что. Бывают такие ситуации, когда всё идёт не по такому сценарию, как мы запланировали. В этом и есть прелесть хоккея, поэтому люди и ходят на хоккей. Например, в театре всё запланировано, есть сценарий, как проходят театральные действия. Здесь ситуация меняется. Я почувствовал, что мне нужно быть рядом с болельщиками, и это поможет команде выиграть, так и получилось. Мне запретили стоять внизу и сказали, что я не могу там находиться. Я пошёл к трибунам, как обычный болельщик. Мы одна семья, выиграли эту игру, получили много позитивных эмоций», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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