Четырёхкратная медалистка ОИ стала советницей в «Рейнджерс»

Член Зала хоккейной славы 43-летняя Анджела Руджиеро стала советником по хоккейным операциям «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Associated Press. Она является медалисткой четырёх Зимних Олимпийских игр в составе сборной США. В 1998 году команда выигрывала золото, в 2002-м и 2010-м — серебро, в 2006-м — бронзу.
Руджиеро 15 лет выступала за сборную США в амплуа защитницы. Она набрала 58 очков в 61 международной игре. В Зал славы хоккеистка была введена в 2015 году.
Также в «Рейнджерс» произошли и другие изменения. Бывшего нападающего НХЛ Райана Клоу повысили до старшего советника президента и генерального менеджера клуба Криса Друри. Бывший защитник НХЛ Пол Мара назначен помощником по развитию игроков.
Энди Хослер был нанят на роль главного тренера по физической подготовке. Он вернулся в лигу после двух лет в Университете Мичигана, сменив Джима Рамзи, который работал на этой должности в «Рейнджерс» с середины 1990-х годов. Ранее Хослер провёл 14 лет в «Нэшвилл Предаторз», в том числе с 2013 по 2021 годы в качестве их главного тренера по физической подготовке.
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