Защитник «Спартака» Зайцев рассказал о настрое на финал Кубка мэра с ЦСКА

Защитник «Спартака» Егор Зайцев подвёл итоги матча с «Куньлунем» (4:1) на Кубке мэра Москвы.
«Почему «Спартак» пропускал первым в последних играх? Если бы мы знали, почему пропускаем первыми – то давно бы это исправили. Пока ещё разбираемся, почему так тяжело входим в игры. Конечно, надо это исправлять, начинать игру с пропущенных голов – это не дело. Тренерский штаб акцентирует наше внимание на этом, поэтому будем работать над исправлением.
После первого периода мы все поговорили в раздевалке – между собой, игроками, да и тренеры обратились к нам. После перерыва мы начали играть в свою игру, выполнять установки тренеров – и сразу всё начало получаться, игра нашей команды стала хорошей и цельной. Надо так и начинать матчи, и играть все три периода так хорошо.
В чём секрет хорошей игры в меньшинстве? Да, мы хорошо действуем вчетвером на площадке, взаимозаменяем друг друга, подстраховываем – нападающие помогают в защите, а защитники могут подключиться в атаку, поэтому у нас и получаются перехваты. Плюс, у нас очень скоростные игроки атаки, те же Цыплаков и Галимов убегают очень хорошо – соперник хочет всеми силами забить и теряет шайбу, а наши ребята с мастерством и реализуют голевые моменты.
Каков настрой на финал? Для меня это первое дерби против ЦСКА в составе «Спартака», для меня пока многое впервые в новой команде. Дерби есть дерби, лишних слов тут даже не надо. Хоть это и предсезонный матч, но он принципиальный – будем настраиваться и постараемся выиграть», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зайцева.
В финале турнира красно-белые встретятся с ЦСКА в воскресенье, 27 августа. Начало игры — в 19:00 мск.
- 26 августа 2023
-
04:02
-
03:50
-
02:25
-
00:03
- 25 августа 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:16
-
21:12
-
20:48
-
20:20
-
20:02
-
19:35
-
19:10
-
19:02