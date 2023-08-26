Защитник «Спартака» Зайцев рассказал о настрое на финал Кубка мэра с ЦСКА

Защитник «Спартака» Егор Зайцев подвёл итоги матча с «Куньлунем» (4:1) на Кубке мэра Москвы.

«Почему «Спартак» пропускал первым в последних играх? Если бы мы знали, почему пропускаем первыми – то давно бы это исправили. Пока ещё разбираемся, почему так тяжело входим в игры. Конечно, надо это исправлять, начинать игру с пропущенных голов – это не дело. Тренерский штаб акцентирует наше внимание на этом, поэтому будем работать над исправлением.

После первого периода мы все поговорили в раздевалке – между собой, игроками, да и тренеры обратились к нам. После перерыва мы начали играть в свою игру, выполнять установки тренеров – и сразу всё начало получаться, игра нашей команды стала хорошей и цельной. Надо так и начинать матчи, и играть все три периода так хорошо.

В чём секрет хорошей игры в меньшинстве? Да, мы хорошо действуем вчетвером на площадке, взаимозаменяем друг друга, подстраховываем – нападающие помогают в защите, а защитники могут подключиться в атаку, поэтому у нас и получаются перехваты. Плюс, у нас очень скоростные игроки атаки, те же Цыплаков и Галимов убегают очень хорошо – соперник хочет всеми силами забить и теряет шайбу, а наши ребята с мастерством и реализуют голевые моменты.

Каков настрой на финал? Для меня это первое дерби против ЦСКА в составе «Спартака», для меня пока многое впервые в новой команде. Дерби есть дерби, лишних слов тут даже не надо. Хоть это и предсезонный матч, но он принципиальный – будем настраиваться и постараемся выиграть», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зайцева.

В финале турнира красно-белые встретятся с ЦСКА в воскресенье, 27 августа. Начало игры — в 19:00 мск.