Экс-форвард «Сочи» и «Куньлуня» Андрей Баканов подписал контракт с клубом из ECHL
Поделиться
Экс-форвард «Сочи» Андрей Баканов подписал контракт с «Вустером» из ECHL. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт россиянина рассчитан сроком на один год.
В прошлом сезоне 21-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ – «Спрингфилд», где провёл 18 матчей без набранных очков. Россиянин так же провёл 35 игр за «Вустер» (клуб входит в систему «Айлендерс») и набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.
Ранее Баканов провел два сезона в КХЛ, где выступал за «Куньлунь» и «Сочи». Всего в КХЛ на счету нападающего 56 матчей, в которых Баканов набрал девять очков — забросил семь шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-6».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
09:30
-
09:03
-
08:50
-
08:25
-
08:15
-
04:02
-
03:50
-
02:25
-
00:03
- 25 августа 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:16
-
21:12
-
20:48
Партнерский контент