Экс-форвард «Сочи» и «Куньлуня» Андрей Баканов подписал контракт с клубом из ECHL

Экс-форвард «Сочи» Андрей Баканов подписал контракт с «Вустером» из ECHL. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт россиянина рассчитан сроком на один год.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ – «Спрингфилд», где провёл 18 матчей без набранных очков. Россиянин так же провёл 35 игр за «Вустер» (клуб входит в систему «Айлендерс») и набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.

Ранее Баканов провел два сезона в КХЛ, где выступал за «Куньлунь» и «Сочи». Всего в КХЛ на счету нападающего 56 матчей, в которых Баканов набрал девять очков — забросил семь шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-6».