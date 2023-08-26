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Зайцев: после перехода в «Спартак» многие болельщики «Динамо» пожелали удачи

Зайцев: после перехода в «Спартак» многие болельщики «Динамо» пожелали удачи
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Защитник Егор Зайцев рассказал, что многие болельщики «Динамо» пожелали ему удачи после перехода в «Спартак».

«Очень был рад оказаться в «Спартаке». Весь прошлый год я пытался осуществить переход из «Динамо», ждал обмена, но он так и не последовал, поэтому, когда стороны всё-таки договорились, выдохнул с успокоением, поскольку эта ситуация держала в напряжении.

После перехода из «Динамо» много болельщиков мне написали, пожелали удачи. По-человечески меня понимают, что каждому хоккеисту хочется развиваться и быть нужным команде. Мне никто не сказал, мол, как ты так мог. Все поняли меня, что мне было приятно, с лёгкой душой я начал новый путь в своей карьере. Мне всего 25 лет, вся карьера ещё впереди. Конечно, это импульс: новый клуб, новый коллектив, дополнительные эмоции. Цель на развитие всегда стоит», — цитирует Зайцева ТАСС.

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