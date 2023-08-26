Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА обменял в «Сочи» нападающего Никиту Комарова

СКА обменял в «Сочи» нападающего Никиту Комарова
Комментарии

СКА обменял нападающего Никиту Комарова в «Сочи». Как сообщает пресс-служба петербуржцев, армейцы получают спортивные права на форварда сборной Германии Доминика Кахуна.

Комаров перешёл в СКА в мае 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 53 матча за армейцев и набрал в них восемь очков — забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. В составе петербургского клуба Комаров завоевал Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата России.

В КХЛ нападающий выступал за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», с 2020 года защищал цвета «Авангарда», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина. Участник чемпионатов мира в 2016 и 2021 годах.

Материалы по теме
СКА подписал новый контракт с нападающим Никитой Комаровым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android