СКА обменял в «Сочи» нападающего Никиту Комарова
Поделиться
СКА обменял нападающего Никиту Комарова в «Сочи». Как сообщает пресс-служба петербуржцев, армейцы получают спортивные права на форварда сборной Германии Доминика Кахуна.
Комаров перешёл в СКА в мае 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 53 матча за армейцев и набрал в них восемь очков — забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. В составе петербургского клуба Комаров завоевал Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата России.
В КХЛ нападающий выступал за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», с 2020 года защищал цвета «Авангарда», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина. Участник чемпионатов мира в 2016 и 2021 годах.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:05
-
09:30
-
09:03
-
08:50
-
08:25
-
08:15
-
04:02
-
03:50
-
02:25
-
00:03
- 25 августа 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:11
Партнерский контент