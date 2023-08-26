Словацкий форвард «Северстали» рассказал, почему предпочёл остаться в России

Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, почему, несмотря на политическую обстановку в мире, решил продолжить карьеру в КХЛ.

«Пытался ли отец вернуть меня в Словакию? То, где я играю, в первую очередь мой выбор. Он всегда поддерживает меня везде, где бы я ни был. Почему предпочёл остаться в «Северстали? Сложный вопрос. Всегда хочется играть за сборную, но это только три турнира в год. С другой стороны, у меня есть команда, где я буду играть уже пятый сезон, есть роль в ней. Я играл много, каждый год становился лучше. Здесь я набираю опыт, это плюс для меня. Решил подписать контракт, потому что это определённость в карьере», — сказал Лишка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Лишкой читайте на «Чемпионате»: