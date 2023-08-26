Лишка: всегда мечтал об НХЛ. Покажу себя в «Северстали», тогда все двери будут открыты

Нападающий «Северстали» Адам Лишка заявил, что надеется поиграть в НХЛ. 23-летний словацкий форвард не задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги.

«Всегда мечтал об игре в НХЛ. Но я не только мечтаю, но и работаю для этого. Думаю, что всё возможно, я ещё молод. Надо показать себя в «Северстали», провести хороший сезон. Тогда все двери будут открыты. Знаю многих игроков, которые находились в Северной Америке на протяжении четырёх-пяти лет, но не получили шанса сыграть в НХЛ, либо же провели там совсем немного времени. Поэтому я для себя решил сначала остаться тут. Ещё когда мне было 19, я хотел играть на высшем уровне. Надеюсь, ещё будет шанс. Если буду хорошо играть, может быть, через год-два он появится», — сказал Лишка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Лишкой читайте на «Чемпионате»: